〔欧洲汇市〕英镑持坚,此前英国公布通胀数据且西班牙新券标售顺利

* 英镑全面扬升,加权贸易指数追平19个月高位

* 英国通胀顽固,料下月不会推出量化宽松政策

* 关注在0.8200英镑附近的欧元兑英镑强劲支撑位

路透伦敦4月17日电---英镑兑美元周二走强,此前数据显示英国3月通胀一如预期微升,但西班牙国库券标售顺利,助燃投资者购买除美元外其它货币的兴致.

德国ZEW经济景气指数比较正面,令对欧元区的情绪略微改善,但未能提振欧元兑英镑.欧元兑英镑徘徊在上周所及19个月低点附近.

英国央行数据显示,英镑兑欧元上涨扶助英镑贸易加权指数=GBP升至82.4.若突破该水准,则将创下2010年8月来高位.

"英国的风险来自于欧元区,因此欧元区传出好消息,对英国来说就是好消息,"巴克莱资本欧洲汇率研究主管Paul Robinson在谈及西班牙公债标售和ZEW调查时这样说道.

英国国家统计局周二公布,3月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%;较上年同期升3.5%(预估为上升3.5%)[ID:nSB1492926]数据巩固了英国央行下月不会向经济挹注更多刺激措施的臆测,从而提振英镑.

英镑兑美元升0.3%至1.5945美元,从日高1.5972美元回落,交易员称因瑞士和美国投资者卖盘.

英镑兑美元在1.5958美元附近的200周移动均线切入位处遭遇强劲阻力,技术策略师表示,若本周守在此水准上,将是一个强烈的利多信号.

英镑投资者下个焦点是周三公布的英国央行3月货币政策会议纪录.

尽管所有九名成员都料将投票决定利率不变,但市场仍将详读会议记录,寻找在现有措施下月结束时,有关决策者是否会考虑另一轮量化宽松措施的线索.

西班牙12个月和18个月国库券标售规模略高于预期,尽管收益率(殖利率)大涨,但投资者仍将其视为一个积极信号.

策略师表示,周四的考验更为严峻,西班牙将标售较长年期公债.西班牙借贷成本近几周来大涨,因担心其能否实现预算目标.

欧元兑英镑EURGBP=D4最新跌0.3%至0.8240英镑,西班牙标售结果扶助欧元扳回部分跌幅,此前欧元一度跌至0.8231英镑的盘中低点.

欧元兑英镑徘徊在距离周一所及19个月低点0.8210英镑不远处,但欧元料将在0.8200英镑处遭遇强劲阻力.

策略师表示,虽然英镑或测试该水准,但本周不太可能突破该位,除非欧元区债务危机最新一轮势头从西班牙蔓延至他国.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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