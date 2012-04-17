〔欧元债市〕西班牙公债收益率回落,但市场人气脆弱

* 西班牙标售公债后,公债收益率回落

* 西班牙债务的借贷成本触及纪录高位

* 德债从纪录高位回落,但跌幅不大

路透伦敦4月17日电---西班牙公债收益率(殖利率)周二回落,之前该国进行的公债标售筹资规模超过计划,但对该国财政状况和银行业的担忧可能在未来几日继续令市场承压.

尽管西班牙公债标售需求水平看似良好,但借贷成本远高于之前的标售.此次短期公债标售的购买方主要是国内银行,对西班牙公债胃纳的真正考验是周四进行的较长期公债标售.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB跌回至周一触及的重要心理位6%之下,尾盘下跌16个基点,报5.91%.

部分投资者押注公债收益率攀升将迫使欧洲银行恢复购债计划.Bloxham Stockbrokers的首席经济学家Alan McQuaid预计,欧洲央行将在收益率触及6.25-6.5%时介入.他表示,收益率攀升至该水平的机率大于回落.

西班牙引发的担忧导致被视为欧元区最安全公债的德债大幅攀升.

但德债周二承受一定压力,6月德债期货FGBLM2从周一触及的纪录高位回落.尾盘跌41个跳动点,报139.98.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB>上扬3.9个基点,报1.672%,周一跌至1.622%的低位.

总体市场人气可能令周三进行的两年期德债标售顺利进行,尽管德债收益率仅为0.16%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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