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货币新闻 | 2012年 4月 18日 星期三 02:10 BJT

〔美国能源〕4月13日止当周汽油需求下降6.8%--SpendingPulse

路透纽约4月17日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求较上年同期下降6.8%,因油价较高及燃油效能上升使消费承压.

截至4月13日一周美国零售汽油均价较前周下降2美分,至每加仑3.92美元,较上年同期升2.9%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降5%,为连续第56周下降.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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