〔纽约期市〕软商品大多收高,阿拉比卡咖啡则收于一年半低点附近

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约/伦敦4月17日电---软商品期货周二大部分持坚,价差和展期交易主导市场,交投迟滞.而阿拉比卡咖啡期货徘徊在18个月低点附近,需求不振且烘焙商买盘有限打压价格.
原糖在上日跌至四个月低点后反弹.可可则收高.
洲际交易所(ICE)7月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌1.15美分,收报每磅1.747美元.合约连续第二日收在一年半低位.
指标伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2升11美元,收报每吨2,014美元.
"阿拉比卡咖啡交投特别迟滞,"The Price Group分析师Jack Scoville表示,并称阿拉比卡合约在缓慢跌向一年半低点的过程中似乎无法摆脱利空基调.
实货市场上供应充足且需求不振,令阿拉比卡咖啡承压.
ICE数据显示,未平仓总规模周一大减逾7,450口至150,161口,创一个月新低,因阿拉比卡市场周一跌至一个月低位.
原糖期货微升,在合约价格周一跌至四个月低位后进行盘整.当时因预期巴西将丰收,令合约承压.
ICE-5月原糖期货SBc1升0.12美分,报每磅23.02美分,日低为22.80美分.伦敦8月白糖合约LSUc1升1.60美元,收报每吨597.00美元.
可可期货收高,交易商指出全球两大生产国科特迪瓦(象牙海岸)和加纳的远期销售打压价格.
伦敦7月可可LCCN2升18英镑,或1.2%,报每吨1,486英镑.
ICE-7月可可合约CCc2涨55美元,或2.47%,报每吨2,281美元.合约4月11日曾触及2,056美元的1月9日来低点.
今天是5月合约CCK2的首个交割通知日,因此5月/7月合约价差交易接近停滞,此前5月合约较7月合约升水大幅扩大至74美元,升水周二缩窄过半.(完)
--编译 梁睿雪;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI