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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 03:25 BJT

〔纽约期市〕软商品大多收高,阿拉比卡咖啡则收于一年半低点附近

路透纽约/伦敦4月17日电---软商品期货周二大部分持坚,价差和展期交易主导市场,交投迟滞.而阿拉比卡咖啡期货徘徊在18个月低点附近,需求不振且烘焙商买盘有限打压价格.

原糖在上日跌至四个月低点后反弹.可可则收高.

洲际交易所(ICE)7月阿拉比卡咖啡期货KCc2跌1.15美分,收报每磅1.747美元.合约连续第二日收在一年半低位.

指标伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2升11美元,收报每吨2,014美元.

"阿拉比卡咖啡交投特别迟滞,"The Price Group分析师Jack Scoville表示,并称阿拉比卡合约在缓慢跌向一年半低点的过程中似乎无法摆脱利空基调.

实货市场上供应充足且需求不振,令阿拉比卡咖啡承压.

ICE数据显示,未平仓总规模周一大减逾7,450口至150,161口,创一个月新低,因阿拉比卡市场周一跌至一个月低位.

原糖期货微升,在合约价格周一跌至四个月低位后进行盘整.当时因预期巴西将丰收,令合约承压.

ICE-5月原糖期货SBc1升0.12美分,报每磅23.02美分,日低为22.80美分.伦敦8月白糖合约LSUc1升1.60美元,收报每吨597.00美元.

可可期货收高,交易商指出全球两大生产国科特迪瓦(象牙海岸)和加纳的远期销售打压价格.

伦敦7月可可LCCN2升18英镑,或1.2%,报每吨1,486英镑.

ICE-7月可可合约CCc2涨55美元,或2.47%,报每吨2,281美元.合约4月11日曾触及2,056美元的1月9日来低点.

今天是5月合约CCK2的首个交割通知日,因此5月/7月合约价差交易接近停滞,此前5月合约较7月合约升水大幅扩大至74美元,升水周二缩窄过半.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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