〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第三日收低,因交易商出脱空头价差

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透4月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低逾1%,由于没有证实对中国新的销售,交易商出脱空头价差交易.
交易商称,有利于作物生长的良好天气增加了牲畜养殖者使用更多冬小麦当作饲料的可能性,从而缓解了旧作玉米本已紧张的供应情况.
CBOT玉米期货连续第三个交易日下跌,累计下滑3.3%.
分析师预计美国农业部最新一周作物生长报告将显示,截至4月15日美国农户已完成17%的玉米播种.该报告本周因农业部大楼起火而将推迟至周二稍晚公布.
美国农业部周一下午公布最近一周美国玉米出口检验数量为4,287.5万蒲式耳,高于交易商预估的2,600万至3,000万.
CBOT-5月期权将于周五到期.
花旗将2012年玉米价格预估从每蒲式耳6.35美元上调至6.40美元.
5月玉米合约CK2结算价跌6-1/2美分,报每蒲式耳6.16-3/4美元.
今日CBOT玉米预估成交量为314,968口.(完)
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--编译 于春红;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI