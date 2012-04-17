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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 05:30 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货连续第三日收低,因交易商出脱空头价差

路透4月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低逾1%,由于没有证实对中国新的销售,交易商出脱空头价差交易.

交易商称,有利于作物生长的良好天气增加了牲畜养殖者使用更多冬小麦当作饲料的可能性,从而缓解了旧作玉米本已紧张的供应情况.

CBOT玉米期货连续第三个交易日下跌,累计下滑3.3%.

分析师预计美国农业部最新一周作物生长报告将显示,截至4月15日美国农户已完成17%的玉米播种.该报告本周因农业部大楼起火而将推迟至周二稍晚公布.

美国农业部周一下午公布最近一周美国玉米出口检验数量为4,287.5万蒲式耳,高于交易商预估的2,600万至3,000万.

CBOT-5月期权将于周五到期.

花旗将2012年玉米价格预估从每蒲式耳6.35美元上调至6.40美元.

5月玉米合约CK2结算价跌6-1/2美分,报每蒲式耳6.16-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为314,968口.(完)

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--编译 于春红;审校 李军

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