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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 03:14 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉从一个月低点反弹收高,受投机性空头回补买盘带动

路透纽约4月17日电---棉花期货周二收高,受投机性空头回补买盘带动,市场从一个月低点反弹,交易商称外围市场走强提振了期棉市场.

全球股市上扬,因美国一些大型企业公布的业绩优于预期,激发了乐观人气.

洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2涨1.35美分,或1.5%,报每磅89.43美分,盘中交投区间介于87.42至90.13美分.

汤森路透数据显示,3月初以来现货合约一直处于87至94美分区间.

根据汤森路透数据,周二预估成交量略高于28,500口,较30日均值低近五分之一.

展期交易仍是今日特色,因市场人士在下周第一交割通知日到来前将部位调整出现货合约.

截至4月16日,5月合约的未平仓合约数量为18,808口,较前一交易日下降6,528口.

ICE Futures U.S.数据显示,截至4月16日未平仓合约数量为189,551口,接近4月5日的193,427口,后者是去年2月15日以来最高未平仓数量.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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