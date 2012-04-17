〔纽约期市〕ICE期棉从一个月低点反弹收高,受投机性空头回补买盘带动

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透纽约4月17日电---棉花期货周二收高,受投机性空头回补买盘带动,市场从一个月低点反弹,交易商称外围市场走强提振了期棉市场.
全球股市上扬,因美国一些大型企业公布的业绩优于预期,激发了乐观人气.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2涨1.35美分,或1.5%,报每磅89.43美分,盘中交投区间介于87.42至90.13美分.
汤森路透数据显示,3月初以来现货合约一直处于87至94美分区间.
根据汤森路透数据,周二预估成交量略高于28,500口,较30日均值低近五分之一.
展期交易仍是今日特色,因市场人士在下周第一交割通知日到来前将部位调整出现货合约.
截至4月16日,5月合约的未平仓合约数量为18,808口,较前一交易日下降6,528口.
ICE Futures U.S.数据显示,截至4月16日未平仓合约数量为189,551口,接近4月5日的193,427口,后者是去年2月15日以来最高未平仓数量.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI