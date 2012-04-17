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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 03:58 BJT

〔标题新闻〕如允许市场力量发挥作用,中国放宽人民币交易区间将有助于全球再平衡-布雷纳德

布雷纳德为美国财政部国际事务次长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nW1E8E8023]

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