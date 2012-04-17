〔USDA报告〕截至4月15日当周美国作物生长报告摘要(表)

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透华盛顿4月17日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):
一周截至日 04/15/12 04/08/12 04/15/11 五年均值
冬麦生长状况
- 优 14 14 6 --
- 良 50 47 30 --
- 普通 25 29 26 --
- 差 7 7 21 --
- 很差 4 3 17 --
玉米种植率 17 7 5 5
棉花种植率 13 9 8 9
稻米种植率 56 37 33 29
稻米出苗率 27 9 16 13
冬麦抽穗率 29 -- 11 8
春麦种植率 37 21 5 9
春麦出苗率 10 -- 1 1 (完)
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--编译 母红;审校 李军
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI