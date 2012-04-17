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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 04:06 BJT

〔USDA报告〕截至4月15日当周美国作物生长报告摘要(表)

路透华盛顿4月17日电---美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布主要美国农作物资讯如下(所有数据均为百分比):

一周截至日 04/15/12 04/08/12 04/15/11 五年均值

冬麦生长状况

- 优 14 14 6 --

- 良 50 47 30 --

- 普通 25 29 26 --

- 差 7 7 21 --

- 很差 4 3 17 --

玉米种植率 17 7 5 5

棉花种植率 13 9 8 9

稻米种植率 56 37 33 29

稻米出苗率 27 9 16 13

冬麦抽穗率 29 -- 11 8

春麦种植率 37 21 5 9

春麦出苗率 10 -- 1 1 (完)

浏览USDA报告的相关新闻,请点选[USDA-CMN]

--编译 母红;审校 李军

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