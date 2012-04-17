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货币新闻 | 2012年 4月 18日 星期三 04:11 BJT

〔美股盘后〕雅虎公布第一季业绩后股价盘后上扬3.2%

路透纽约4月17日电---网络巨擘雅虎(YHOO.O)股价周二在美股盘后交易中大涨3.2%,此前该公司公布第一季业绩.

雅虎公布第一季每股盈利(EPS)为0.23美元,第一季营收为12.2亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第一季EPS为0.17美元,营收为10.6亿美元.

雅虎预计第二季营收为11.7-12.9亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第二季每股收益0.19美元,营收为10.8亿美元.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股.........<.AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

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