〔美股盘后〕雅虎公布第一季业绩后股价盘后上扬3.2%

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透纽约4月17日电---网络巨擘雅虎(YHOO.O)股价周二在美股盘后交易中大涨3.2%,此前该公司公布第一季业绩.
雅虎公布第一季每股盈利(EPS)为0.23美元,第一季营收为12.2亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第一季EPS为0.17美元,营收为10.6亿美元.
雅虎预计第二季营收为11.7-12.9亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预估雅虎第二季每股收益0.19美元,营收为10.8亿美元.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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