〔美国股市〕三大股指皆收高,受强劲企业财报和欧洲形势提振

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 盘中IBM引领道指走势,盘后公布业绩
* 苹果大涨5.1%,此前连跌五日
* 道指升1.5%,标普500股指升1.6%,Nasdaq升1.8%
路透纽约4月17日电---美国股市周二收涨,录得一个月最大单日涨幅,之前可口可乐等一批企业再度公布强劲业务,且西班牙公债收益率(殖利率)下滑缓解了对欧元区债务危机的忧虑.
苹果(AAPL.O)结束五日跌幅,终场大涨5.1%,扶助Nasdaq指数守在3,000点上方.苹果股价收报609.70美元,录得接近三个月以来最佳单日表现,股价在过去五个交易日中跌幅累积达8.8%.
可口可乐、高盛(GS.N)和强生(JNJ.N)获利均高于分析师预期,为财报季开了个好头.
"之前大家都很悲观,下调财测,因此市场有很多收获惊喜的空间,"ING Investment Management资产配置主管Paul Zemsky说.
汤森路透数据显示,在公布业绩的39家标普500指数成分股企业中,74.4%的业绩优于预期.
IBM(IBM.N)盘后公布财报称,公司第一季营收为247亿美元,净利为31亿美元,因得益于对软件服务的强劲需求.公司股价盘中大涨2.3%,终场报207.45美元,领引导指走势.但盘后股价下跌.
德国4月分析师和投资者信心意外升至2010年6月以来最高,而西班牙公债标售情况好于预期,在本周稍晚标售较长期公债前提振市场信心.
ING的Zemsky表示,任何市场都很难忽略远高于预期的德国数据.
西班牙指标10年期公债收益率ES10YT=TWEB回落至6%下方,但未来几日中,对该国财政和银行业的忧虑可能令市场承压.
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI