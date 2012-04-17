〔美国股市〕三大股指皆收高,受强劲企业财报和欧洲形势提振

* 盘中IBM引领道指走势,盘后公布业绩

* 苹果大涨5.1%,此前连跌五日

* 道指升1.5%,标普500股指升1.6%,Nasdaq升1.8%

路透纽约4月17日电---美国股市周二收涨,录得一个月最大单日涨幅,之前可口可乐等一批企业再度公布强劲业务,且西班牙公债收益率(殖利率)下滑缓解了对欧元区债务危机的忧虑.

苹果(AAPL.O)结束五日跌幅,终场大涨5.1%,扶助Nasdaq指数守在3,000点上方.苹果股价收报609.70美元,录得接近三个月以来最佳单日表现,股价在过去五个交易日中跌幅累积达8.8%.

可口可乐、高盛(GS.N)和强生(JNJ.N)获利均高于分析师预期,为财报季开了个好头.

"之前大家都很悲观,下调财测,因此市场有很多收获惊喜的空间,"ING Investment Management资产配置主管Paul Zemsky说.

汤森路透数据显示,在公布业绩的39家标普500指数成分股企业中,74.4%的业绩优于预期.

IBM(IBM.N)盘后公布财报称,公司第一季营收为247亿美元,净利为31亿美元,因得益于对软件服务的强劲需求.公司股价盘中大涨2.3%,终场报207.45美元,领引导指走势.但盘后股价下跌.

德国4月分析师和投资者信心意外升至2010年6月以来最高,而西班牙公债标售情况好于预期,在本周稍晚标售较长期公债前提振市场信心.

ING的Zemsky表示,任何市场都很难忽略远高于预期的德国数据.