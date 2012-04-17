〔美国债市〕美国公债价格回落,因西班牙公债标售需求良好且股市上涨

* 市场对西班牙标售公债的需求缓解了欧债危机忧虑

* 美国3月楼市和工业生产数据对市场影响有限

* 美股上涨逾1.5%,因企业获利强劲

路透纽约4月17日电---美国公债价格周二回软,因美股上涨及市场对西班牙标售短期公债的需求高于预期,抑制了人们对美国公债的买盘.

美国公债价格周一上涨,当时欧债危机似乎抬头,因西班牙10年期公债收益率升至6%上方的五个月高位,人们认为这一水准难以为继.

但周二市场对西班牙标售公债反应良好,令人们大舒了一口气.西班牙标售了32亿欧元12个月和18个月期国库券,售出公债规模高于原计划,从国内银行吸引了旺盛需求.但得标利率大涨,一如预期.

这一结果使德债从高位回落,并打压美国公债价格.标售结果激励了风险交易,美国股市在一轮强劲的企业业绩带动下涨逾1.5%.

但美国公债市场跌势温和,因在周四西班牙标售较长期公债前,市场依旧较为紧张.人们认为西班牙是欧债危机可能蔓延的新发源地.

"欧洲决策者在向投资者灌输欧洲情势较为稳定的观点方面作得不错,但现实是,经济的疲弱和欧洲各国缺乏凝聚力的情况将持续下去,"Sterne Agee首席固定收益策略师Sharon Stark称.

指标10年期公债US10YT=RR价格跌6/32,收益率从周一尾盘的1.99%涨至2.01%.30年期公债US30YT=RR价格跌13/32,收益率从周一的3.13%升至3.15%.

"周四西班牙将标售10年期公债,这非常重要,"Wilmington Trust Broad Market Bond Fund投资组合经理Wilmer Stith称,"西班牙公债收益率低于6%,这在周四公债标售前令人鼓舞."

由于欧洲央行关注财政纪律,因此欧元区主权债和财政压力可能将是影响市场的长期因素.

Stith称,美国上周令人失望的一周初请失业金数据持续令美国利率处于低位.

市场关注周四将公布的一周初请失业金报告,但在下周公布就业报告时剔除近期一些假期因素后,就业增长情况可能才会更加明朗.

"五年、10年及30年期公债收益率将下滑,因为市场确实关注美国就业增长,"Stith称,"如果没有就业和收入增长,经济和总需求就不会上升,"

美国公债一度短暂扳回部分跌幅,因美国政府公布3月房屋开工率低于预期,另外美联储公布,3月工业生产持平,因制造业活动有些放缓,但这几乎没引起市场反应.

美国商务部数据显示,尽管3月房屋开工率意外下降,但建筑许可年率创下三年半最高水准.[ID:nSB1494234]

-----------------------1934 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (-) 0.278

五年期公债US5YT=RR 100-22/32 (-02/32) 0.860

10年期公债US10YT=RR 99-31/32 (-06/32) 2.003

30年期公债US30YT=RR 99-17/32 (-13/32) 3.150 (完)

--编译 于春红;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

数据显示中国第一季GDP同比增长8.1%,为约三年来最低同比增幅,且低于预估的增长8.3%.

对欧债危机的担忧也推动西班牙和意大利公债收益率上涨,西班牙公债的违约保险成本触及纪录高位.

指标10年期美国公债US10YT=RR升18/32,收益率报1.99%,低于周四尾盘的2.06%,且远离上周稍后触及的2.05%.

公债收益率下滑使其进一步接近去年9月的水平1.67%,此为至少60年来的最低位.

周五美联储买入18.33亿美元于2036年2月至2041年8月到期的公债,为卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的一部份.

数据显示美国3月消费者物价指数温和上升,大致符合预期,对公债的买需无甚影响.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为75.7(路透调查预估为76.2),3月终值为76.2.[ID:nSB1488442]数据支持公债的利多基调.

30年期公债US30YT=RR大涨1-11/32,收益率从周四尾盘的3.21%跌至3.14%.

-----------------------1929 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+01/32) 0.274

五年期公债US5YT=RR 100-23/32 (+07/32) 0.852

10年期公债US10YT=RR 100-03/32 (+19/32) 1.991

30年期公债US30YT=RR 99-23/32 (+1-13/32) 3.140 (完)