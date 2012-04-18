〔金砖国家〕4月17日股汇市收盘纵览

路透4月18日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月17日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF微幅收高0.01%,报1,020.08点.

中国股市:沪综指周二继续振荡收低,因获利盘持续套现,且上市公司一季报数据疲弱令大盘承压.分析人士指出,在量能制约背景下,短期股指仍将维持震荡调整格局.沪综指.SSEC收报2,334.985点,跌22.041点,或0.94%.[.SSCN]

香港股市:恒生指数周二下跌,受大盘银行股和材料类股拖累.恒生指数.HSI收低0.2%,报20,562.3点.恒生国企指数.HSCE收低0.5%,报10,794.60点.港股交投低迷,成交值降至460亿港元,较20日均值低出16%.[.HKCN]

中国汇市:中国人民币兑美元CNY=CFXS周二小幅收涨,但交易仍略显谨慎,全天成交均集中在中间价的下方.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水304点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3319元.[CNY/CN][ID:nSB149FnCK]

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印度股市:周二升至近两周最高收盘价,此前印度央行下调政策利率50个基点,降幅超预期,但央行保守看待进一步降息前景,打压了兴奋情绪.指标BSE指数.BSESN收高1.2%,报17,357.94点,为4月4日以来的最高收盘价.[.BO][ID:nL3E8FH58H]

印度汇市:印度卢比兑美元INR=D2周二上涨,但分析师称,印度经常帐赤字扩大等经济问题,料将使印度卢比持续承压.印度卢比兑美元INR=D2收报51.38,周一收盘价为51.68.[INR/][ID:nL3E8FH50B]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,585.400点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.28%至841.46点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX涨0.39%至29.4900;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.23%,报38.7525.

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巴西股市:周二收涨,因为西班牙10年期公债收益率下跌缓解了投资者对欧元区债务危机扩大的担忧,而且美国公司业绩提振对风险较高资产的信心.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收高1.2%,报62,698.87点,为三日以来首次上涨.[ID:nL2E8FHD9I]

巴西汇市:巴西雷亚尔走疲,因为巴西政府再度试图遏制本币上涨,为过去两周来第五日出手干预.巴西雷亚尔兑美元BRBY下跌0.79%,收报1.8568.雷亚尔在今年头两个月中累计升值逾9%,损及该国企业竞争力.[ID:nL2E8FHI0K]

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南非股市:周二小幅收高,零售类股及工业类股帮助推升大盘,顶住了黄金生产商Gold Fields(GFIJ.J)跌势的拖累.黄金现货价格下滑,拖累Gold Fields股价下跌.西班牙公债标售结果好于预期令人鼓舞,支撑股市.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收高0.35%至29,787.60点.综合指数.JALSH收升0.35%至33,777.97点.[.J][ID:nL6E8FHAMV]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3一度跳涨逾1.8%,1615GMT报7.7918,较周一纽约收盘价7.93上涨1.74%,因传出南非债券可能被纳入花旗全球公债指数,有机会带动数以10亿美元计的投资组合资金流动.[ZAR/][ID:nL6E8FHAQ7]