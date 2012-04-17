澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透4月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月16日当周----------------------------------
4月18日(三)
2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% -0.3%
(较上年同期) -1.6% +1.8%
4月19日(四)
暂无重要数据
4月20日(五)
0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.0% +2.5%
出口物价(较前季) -2.0% -1.5%
--------------------------------4月23日当周----------------------------------
4月23日(一)
0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +2.9%
4月24日(二)
0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- 持平
(较上年同期) -- +3.1%
澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5%
(较上年同期) -- +2.6%
澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6%
(较上年同期) -- +2.6%
4月25日(三)
澳洲市场假期
2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%
--编译 郑茵;审校 蔡美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI