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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 06:34 BJT

****澳新经济指标预测--4月18日-4月25日****

路透4月18日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------4月16日当周----------------------------------

4月18日(三)

2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% -0.3%

(较上年同期) -1.6% +1.8%

4月19日(四)

暂无重要数据

4月20日(五)

0130 澳洲进口物价(较前季) 第一季 -1.0% +2.5%

出口物价(较前季) -2.0% -1.5%

--------------------------------4月23日当周----------------------------------

4月23日(一)

0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +2.9%

4月24日(二)

0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- 持平

(较上年同期) -- +3.1%

澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5%

(较上年同期) -- +2.6%

澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6%

(较上年同期) -- +2.6%

4月25日(三)

澳洲市场假期

2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50%

--编译 郑茵;审校 蔡美珍

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