全球外汇市场4月18日主要消息

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月18日(周三)
-- - 日本央行副总裁西村清彦在冈山县发表演讲
-- - 欧洲央行管理委员会会议,无利率决议公布
0730 - 瑞典央行利率决定
0800 - 欧元区2月经常账收支
0815 - 挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在奥斯陆发表演讲
0830 - 英国3月请领失业金人数
0830 - 英国央行4月会议记录
0900 - 瑞士4月ZEW投资者信心指数
0900 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和货币政策主管Marianne Nessen举行记者会
1100 - 欧洲央行执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫讲话
1100 - 美国4月13日当周抵押贷款指数
1125 - 英国央行副总裁塔克讲话
1230 - 美国财政部长盖特纳与华盛顿邮报专栏作家David Ignatius讨论经济现状
1500 - 瑞典央行副总裁斯文森讲话
1530 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)讲话,主题为"金融与债务管理"
1645 - 美国财政部负责金融机构的助理部长Cyrus Amir-Mokri讲话,主题为金融监管改革与国际协作
1730 - 美国贸易代表柯克、参议院财务委员会主席鲍卡斯、众议院筹款委员会主席坎普和各国使节讨论泛太平洋战略经济伙伴关系谈判前景
2030 - 世界银行行长佐利克为世行"就业与增长:孰先孰后?"讨论会致开幕辞
2245 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)
2300 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在华盛顿参加贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)主办的活动
2330 - 日本4月路透短观调查制造业景气判断指数
2350 - 日本3月贸易收支
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 郑茵
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI