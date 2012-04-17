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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 07:42 BJT

东京都政府拟购钓鱼岛 中方称任何单方面举措都非法和无效的

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月17日电---日本东京都知事石原慎太郎希望使用公共资金购买钓鱼岛，中国方面对此回应称这样的计划是非法和无效的，并再次重申中国对钓鱼岛拥有无可争辩的主权。

钓鱼岛被日方称之为尖阁列岛(Senkaku)，一直是中国与周边邻国海上领土争端的中心问题。

现年79岁的石原慎太郎在访问华盛顿期间宣布将从私人手中购买钓鱼岛，东京都政府周二确认了该计划。

日本政府发言人称，不知道该计划，也不愿进一步置评。

中国外交部发言人刘为民就此答记者问时重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国对此拥有无可争辩的主权。

他表示："日方对钓鱼岛及其附属岛屿采取任何单方面举措，都是非法和无效的，都不能改变这些岛屿属于中国的事实。"(完)

--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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