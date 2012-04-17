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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 07:44 BJT

朝鲜称2月与美国达成的协议作废

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔4月18日电---朝鲜外务省周二称，今年2月与美国达成的协议不再具有约束力。根据该协议，朝鲜应暂停核武器试验，并允许国际核查人员重返该国。

联合国安理会上周末对朝鲜发射远程火箭提出警告。这是朝鲜首次对此做出回应。朝中社报导，朝鲜发表声明称，该国已不受协议约束，因为美国对朝鲜采取敌对行动。(完)

--编译：黎黎 发稿：王燕焜

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