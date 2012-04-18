欧洲经济指标预测--4月18日-4月25日****

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透4月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
---------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月18日(三)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 2月 -- 赤字123
(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余45
0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 2月 -- 流出531
0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 4月 0-9-0 0-9-0
(维持量化宽松规模-提高规模) -- 7-2
0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 增加0.7 增加0.72
按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
截止2月的三个月 8.4% 8.4%
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 0
4月19日(四)
0800 意大利工业订单(较前月) 2月 -- -7.4%
(较上年同期) -- -5.6%
工业销售(较前月) -- -4.9%
(较上年同期) -- -4.4%
1400 欧元区消费者信心指数 4月 -- 负19
4月20日(五)
0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.4%
(较上年同期) +3.1% +3.2%
0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.5 109.8
现况指数 117.0 117.4
预期指数 102.5 102.7
0830 英国零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.8%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
---------------------------------4月23日当周---------------------------------
4月23日-27日
0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 -- -1.0%
(较上年同期) -- -0.9%
4月23日(一)
0645 法国企业景气指数 4月 -- 96
0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 46.7
服务业PMI -- 50.1
综合PMI -- 48.7
0728 德国制造业PMI 4月初值 -- 48.4
服务业PMI -- 52.1
综合PMI -- 51.4
0758 欧元区制造业PMI 4月初值 -- 47.7
服务业PMI -- 49.2
综合PMI -- 49.1
0800 意大利消费者信心指数 4月 -- 96.8
0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差15.5
4月24日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 3月 -- 0.87
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差26.77
0645 法国消费者信心 4月 -- 87
0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 3月 -- 盈余77.7
公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 129.1
0900 欧元区工业订单(较前月) 2月 -- -2.3%
(较上年同期) -- -3.3%
0900 意大利薪资(较前月) 3月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
4月25日-30日
0600 德国进口物价(较前月) 3月 -- +1.0%
(较上年同期) -- +3.5%
4月25日(三)
0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 -- -0.3%
(较上年同期) -- +0.5%
1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 负8 (完)
--编译 张荻;审校 戴素萍
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