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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 08:10 BJT

****欧洲经济指标预测--4月18日-4月25日****

路透4月18日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月18日(三)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 2月 -- 赤字123

(经季节调整)(亿欧元) -- 盈余45

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 2月 -- 流出531

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 4月 0-9-0 0-9-0

(维持量化宽松规模-提高规模) -- 7-2

0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 增加0.7 增加0.72

按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

截止2月的三个月 8.4% 8.4%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 0

4月19日(四)

0800 意大利工业订单(较前月) 2月 -- -7.4%

(较上年同期) -- -5.6%

工业销售(较前月) -- -4.9%

(较上年同期) -- -4.4%

1400 欧元区消费者信心指数 4月 -- 负19

4月20日(五)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.5 109.8

现况指数 117.0 117.4

预期指数 102.5 102.7

0830 英国零售销售(较前月) 3月 +0.5% -0.8%

(较上年同期) +1.4% +1.0%

---------------------------------4月23日当周---------------------------------

4月23日-27日

0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 -- -1.0%

(较上年同期) -- -0.9%

4月23日(一)

0645 法国企业景气指数 4月 -- 96

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 46.7

服务业PMI -- 50.1

综合PMI -- 48.7

0728 德国制造业PMI 4月初值 -- 48.4

服务业PMI -- 52.1

综合PMI -- 51.4

0758 欧元区制造业PMI 4月初值 -- 47.7

服务业PMI -- 49.2

综合PMI -- 49.1

0800 意大利消费者信心指数 4月 -- 96.8

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差15.5

4月24日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 3月 -- 0.87

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差26.77

0645 法国消费者信心 4月 -- 87

0830 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 3月 -- 盈余77.7

公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) -- 129.1

0900 欧元区工业订单(较前月) 2月 -- -2.3%

(较上年同期) -- -3.3%

0900 意大利薪资(较前月) 3月 -- 持平

(较上年同期) -- +1.4%

4月25日-30日

0600 德国进口物价(较前月) 3月 -- +1.0%

　　　　　　 　(较上年同期) -- +3.5%

4月25日(三)

0830 英国GDP(较前季) 第一季初值 -- -0.3%

(较上年同期) -- +0.5%

1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值　　　　　4月 -- 负8 (完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

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