《美股业绩焦点》雅虎首季业绩超预期,出售阿里巴巴股权再现可能

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
* 雅虎业绩超目标,营收出现罕见的增长
* 股权收益超过核心业务获利
路透旧金山4月17日电---雅虎(YHOO.O)公布营收小幅增长,为三年来首次录得季度营收成长,这家境况不佳的网络公司近来正在新执行长Scott Thompson的领导下进行整顿.
Thompson在电话会议上对分析师表示,雅虎正再次研究如何达成一个简化协议,尝试将持有的中国阿里巴巴40%股权进行"货币化".这部分股权价值以数十亿美元计,雅虎一度讨论将其出售.
Thompson对此未加详述,但他的讲话暗示该公司愿意回到谈判桌上来.此前雅虎在去年与阿里巴巴和软银的谈判破裂.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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