《美股业绩焦点》雅虎首季业绩超预期,出售阿里巴巴股权再现可能

* 雅虎业绩超目标,营收出现罕见的增长

* 股权收益超过核心业务获利

路透旧金山4月17日电---雅虎(YHOO.O)公布营收小幅增长,为三年来首次录得季度营收成长,这家境况不佳的网络公司近来正在新执行长Scott Thompson的领导下进行整顿.

Thompson在电话会议上对分析师表示,雅虎正再次研究如何达成一个简化协议,尝试将持有的中国阿里巴巴40%股权进行"货币化".这部分股权价值以数十亿美元计,雅虎一度讨论将其出售.

Thompson对此未加详述,但他的讲话暗示该公司愿意回到谈判桌上来.此前雅虎在去年与阿里巴巴和软银的谈判破裂.