中国希望通过持股或合资拓展欧洲出版市场

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月17日电---中国出版集团公司总裁谭跃周二称，中国正积极寻求持股欧洲出版公司的机会。
谭跃表示，中国出版集团公司希望通过直接购买编辑、印刷和发行业务，或持股拥有这些业务的公司，亦或成立合资企业，来满足业务拓展需求。
谭跃在伦敦书展接受路透采访时称，中国出版集团公司正在寻找潜在目标。该集团公司直属中宣部领导。
谭跃称，公司已与一些合作方进行了初步洽谈。但他并未透露合作方名称。
该集团公司旗下中国图书进出口（集团）总公司周二与荷兰出版商--威科集团（Wolters Kluwer）(WLSNc.AS)及出版软件及服务提供商--英国出版科技集团（Publishing Technology）PTO.L分别签署战略合作协议。
英国出版科技集团创建了一家电子门户网站，由中国图书进出口（集团）总公司管理，为国际出版商与中国上万家公共图书馆及学术图书馆建立联系。合作双方希望，未来两年内该网站将提供一百多万份不同的内容资源。（完）
--编译：黎黎;发稿：张家伟
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。