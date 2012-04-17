《中国报摘》--中国证券报4月18日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,新三板市场有关方案还未正式报批,但各方面准备工作正在紧锣密鼓进行.此外,要推动区域性股本转让市场建设,服务中小微型企业融资.
* 其他:
--商务部消息,上周(4月9日至15日)商务部重点监测的食用农产品价格连续第四周回落.
--据有关人士透露,页岩气探矿权第二轮招标或于7月、8月启动,国土资源部初步确定20个区块面向市场招标,招标企业暂定为17家.
--政部日前规定,金融企业应当于每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般准备,一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的1.5%,否则不得进行税后利润分配.
--业内人士称,对于中小企业私募债的发行,地方政府将在推荐发行企业以及后期偿债风险保护上发挥作用.部分当地政府同意利用政府资金设立偿债基金,在债券未能偿付且担保无效时,对债券持有人提供债券发行总额20%的补偿.
--广东省住房与城乡建设厅消息,2012年广东将开工建设15.15万套保障性住房,竣工保障性住房3.3万套.
--重庆啤酒(600132.SS)单独用药组二期临床试验结论终于尘埃落定.公司公告称,治疗用乙型肝炎疫苗试验无显着疗效.
--蒙古矿产资源局日前暂停南戈壁(1878.HK)若干许可证的勘探及开采活动,中国铝业(601600.SS)表示,将密切关注事态的进展.中铝收购南戈壁股份事宜或因此生变.
--大同煤矿集团总经理表示,同煤集团已经把电力确定为第二大主业,力争到"十二五"(2011-2015年)末电力装机容量达到2,000万千瓦,就地消耗煤炭7,000万吨以上.
--陕天然气(002267.SZ)公告,公司全资子公司在施工过程中发生了一起死亡5人的事故.
--中国首只专业推动环保产业发展的投资基金--中宸基金落户广州.该基金将协助地方政府搭建金融创新平台.重点在垃圾处理等方面进行系统投入.按照计划,基金总规模三年内将达到500亿元人民币.(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI