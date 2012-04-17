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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 07:53 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,受美国输油管道计划及伊朗情势支撑

路透新加坡4月18日电---美国原油价格周三持稳于每桶104美元上方,受美国一输油管道方向逆转计划提振,此计划应有助于降低国内原油库存,另外对伊朗原油输出中断的疑虑犹存,亦支撑油价.

2320GMT,NYMEX-5月原油期货CLc1微升0.08美元报每桶104.28美元,扩大上日逾1美元的涨幅.

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