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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 08:01 BJT

《中国报摘》--金融时报4月18日

* 头版头条:

--中国3月实际使用外资(FDI)连续第五个月同比下降,降幅为6.1%,至117.57亿美元,商务部表示,今年全年中国利用外资总体形势比较严峻.

* 其他:

--财政部下发《金融企业准备金计提管理办法》,明确一般准备余额不低于风险资产期末余额1.5%,该办法自今年7月1日起施行.

--记者撰文称,对银行结售汇综合头寸实行正负区间管理,在现有结售汇综合头寸上下限管理的基础上,将下限下调至零以下,此举不仅能有效缓解外汇贮备增长过快压力,又能促使银行经营管理好持有头寸.

--上海期货交易所公布了《上海期货交易所白银期货标准合约(草案)》、《上海期货交易所白银期货风险控制管理办法(草案)》等白银期货业务规则,公开向市场征求意见.(完)

--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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