〔中国证券〕证监会加紧筹备新三板,并拟推区域性股本转让市场

路透上海4月18日电---中国证监会主席郭树清表示,新三板市场方案尚未正式报批,但准备工作正在进行中.此外要推出区域性的股本转让市场,服务中小微型企业融资.

上海证券报周三援引郭树清在湖北省资本市场建设工作会议上讲话称,新三板市场有关方案尚未正式报批,但各项准备工作正在紧锣密鼓进行.虽然新三板主要服务高科技企业,但未来还要扩容到其他行业领域,股东人数将来也可突破200人.

除了新三板之外,郭树清表示,证监会还要推出区域性的股本转让市场,让未达到股票上市条件的企业可以融资、转让、流转.

此外,谈到债券市场和期货市场时,他并表示,要探索区域性债市建设,今年上半年将推出中小企业私募债,发行对象是机构投资者和具备专业知识的个人投资者.而国债期货已经准备就绪,原油期货争取年内推出,一些农产品期货也将加快筹备.

21世纪经济报 道此前报导称,酝酿已久的中小企业私募债(即高收益债)虽未最后定稿,但仍有望于3月底发布正式方案,并将于6月初完成1-2家试点公司.[ID:nSB1452988]

他同时指出,新股发行价格过高问题一直存在,2010年新股发行平均市盈率是58倍,去年仍达47倍,今年前三个月是30倍,4月份以来是20倍,希望能够保持.

同日中国证券报援引郭树清建议称,应尽快将湖北省东湖高新技术园区和其他科技园区企业与新三板市场对接.

作为场外市场试点,亦是将来新三板主体的中关村科技园区股份转让系统,建立已有六年,但目前挂牌公司刚过百家,去年成交量不足6亿元人民币,成立以来累计增发融资19亿元,与沪深证交所仍不可同日而语.(完)