〔全球金融〕客户和银行在伦敦持有大量人民币离岸存款--报告

路透伦敦4月18日电---周三公布的一份报告显示,散户和企业客户以及银行在伦敦持有大量人民币存款.在中英政府的支持下,伦敦有意将自己打造成为离岸人民币交易中心.

根据伦敦金融城政府(City of London Corporation)发布的报告,客户和银行间人民币存款总计为1,090亿元人民币(173亿美元).伦敦金融城政府希望与数家大型银行联手将伦敦提升为人民币离岸交易中心.

"我欢迎这项计划,这将进一步强化伦敦作为人民币国际市场上西方领先枢纽的发展,"英国财政大臣奥斯本表示.

此前英国同香港金管局在1月就离岸人民币交易的协作达成协议.香港金管局将其人民币结算系统的工作时间延长到伦敦时段.

伦敦和新加坡等其他金融中心正设法抓住香港离岸人民币债券市场快速发展的机遇.

报告称,伦敦现有的人民币存款显示,"人民币流动性的资金池正在建立,对开发伦敦作为人民币业务中心的潜力具有重大意义,不仅限于外汇,还包括投资产品和其他工具."

报告补充道,然而,截至2011年底香港的客户存款总计为5,890亿元人民币,可伦敦的客户存款只有350亿元.(完)