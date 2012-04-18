〔东北亚情势〕朝鲜称不再受暂停核试验协议的约束

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔4月18日电---联合国安理会谴责朝鲜(北韩)发射远程火箭，朝鲜周二对此不以为然，并称不再受今年2月与美国达成的协议的约束。根据该协议，朝鲜暂停导弹试射和核试验，并允许国际核查人员重返该国。
联合国安理会周一谴责朝鲜上周五发射火箭，并提出警告称，若朝鲜进行核试验，联合国将采取进一步行动。各界担忧，朝鲜的作法似乎与2009年进行第二次核试验时如出一辙。
朝中社发表朝鲜声明称：“我们坚决反对联合国安理会破坏（朝鲜）发射卫星合法权利的不合理行为。”
声明称，联合国的行动受美国主导，对朝鲜充满敌意，旨在否决朝鲜进行和平的太空研究的权利。
声明称：“鉴于美国不加掩饰地对朝采取敌对行动，违反了2月29日朝美协议，我们不再受该协议约束。”
“我们将因此采取必要的报复手段。”但朝鲜并未透露具体将采取何种手段。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。