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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 11:30 BJT

〔东北亚情势〕朝鲜称不再受暂停核试验协议的约束

路透首尔4月18日电---联合国安理会谴责朝鲜(北韩)发射远程火箭，朝鲜周二对此不以为然，并称不再受今年2月与美国达成的协议的约束。根据该协议，朝鲜暂停导弹试射和核试验，并允许国际核查人员重返该国。

联合国安理会周一谴责朝鲜上周五发射火箭，并提出警告称，若朝鲜进行核试验，联合国将采取进一步行动。各界担忧，朝鲜的作法似乎与2009年进行第二次核试验时如出一辙。

朝中社发表朝鲜声明称：“我们坚决反对联合国安理会破坏（朝鲜）发射卫星合法权利的不合理行为。”

声明称，联合国的行动受美国主导，对朝鲜充满敌意，旨在否决朝鲜进行和平的太空研究的权利。

声明称：“鉴于美国不加掩饰地对朝采取敌对行动，违反了2月29日朝美协议，我们不再受该协议约束。”

“我们将因此采取必要的报复手段。”但朝鲜并未透露具体将采取何种手段。（完）

--编译：黎黎 发稿：王燕焜

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