〔中国能源〕页岩气探矿权第二轮招标或于下半年启动,民企可参与--报载

路透北京4月18日电--- 中国正大力推进页岩气开发利用,中国证券报周三报导援引消息人士称,中国页岩气探矿权第二轮招标或于7月、8月启动,初定20个区块面向包括民营企业在内的企业招标,企业数量暂定17家.

报导称,虽然向民营企业开放,但参与竞标的多为央企或省、市政府所属的二级国有企业;其中上市公司或占到八九成,中国石油(0857.HK)(601857.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)、盘江股份(600395.SS)、杰瑞股份(002353.SZ)、江钻股份(000852.SZ)等或将参与.

此外,国家将对获得探矿权的企业实行合同管理原则,获得区块后企业须每年按合同规定的资金和工作量进行投入,否则将逐年缩减区块,甚至在最后一年无偿收回.若区块确无页岩气资源,国家将有一定补偿.

中国将2015年页岩气产量目标定为65亿立方米,并拟于今年上半年启动第二批规模更大的页岩气招标计划,参与企业与出让区块数目均较首次有所增加.[ID:nSB1437422]

页岩气探矿权首次公开招标是在2010年6月27日,六家国有企业参与竞标四个区块的探矿权.其中,中国石油化工股份公司和河南省煤层气开发利用有限公司各竞得一区块.

中国国土资源部油气资源战略研究中心研究员潘继平此前称,看好中国页岩气前景,页岩气开发的准入门槛和资质有望年内出台.[ID:nSB1443184](完)

--发稿 李然; 审校 杨淑祯

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