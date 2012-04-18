《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日(I)

**上海证券报**

--在国际油价不断下跌的带动下,国内成品油批发市场也急转直下.记者从多家机构获悉,华北、沿江、西南等地的成品油批发价已持续走低,上海、浙江等地加油站零售价格也不再是"坚冰一块",纷纷出现松动,最大跌幅高达0.5元人民币/升.

--中国保监会力推保险纠纷调处机制,要求到今年9月底,原则上各保监局所在地均要建立保险纠纷调处机构.

--记者获悉,交通运输部正认真研究重大节假日收费公路免收通行费有关问题,按程序报批后争取尽快实施.

--亚洲最大制糖企业广西洋浦南华糖业集团股份有限公司各地的子公司正接受上市环保核查,预示着这家占国内糖类市场约20%份额的民营企业有望登陆A股市场.

--中国土地勘测规划院报告显示,2012年第一季度全国地价环比、同比增速持续回落,住宅地价负增长,这也是2009年二季度以来其首次出现整体下降.且预测二季度商服和住宅等房地产用地价格将进入低速增长或负增长时期.

--宏达股份(600331.SS)公告,将进行境外矿业公司股权收购的重大商务谈判,其股票即日起停牌.

**人民日报**

--财政部有关负责人介绍民航发展基金使用范围包括机场飞行区、航站区等民航基础设施建设、民航节能减排、通用航空发展.

--记者从交通运输部获悉,1-3月份,全国规模以上港口完成货物吞吐量224,176万吨,同比增长6.5%.3月份,全国规模以上港口完成货物吞吐量78,912万吨,同比增长5.5%.

--中国土地勘测规划院城市地价动态监测系统监测表明,全国主要监测城市地价环比、同比增幅进一步收窄.数据显示,全国住宅平均地价环比增幅为-0.04%,自2009年二季度以来首次出现负增长,出现量价齐跌的回落迹象,宏观调控政策的多重作用日趋显化.

**第一财经日报**

--惠普(HPQ.N)、富士康2354.HK与重庆市政府签约,将在当地建立一个年产3,000万台打印机的生产基地.

--中国民生银行(600016.SS)(1988.HK)信用卡中心总裁称,未来三年,预计民生信用卡业务利润增长将保持在30%以上,目前累计发卡已经超过1,220万张.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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