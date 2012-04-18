《中国重要政经日程》--4月18日

=============================今日重要政经日程==========================

4/18(三)

--中国国际经济交流中心举行第34期"经济每月谈",本期主题为"一季度经济形势分析".

--社科院《2011-2012年:中国农村经济形势分析与预测》出版发布暨农村经济发展研讨会在北京举行.

=============================近日重要政经日程==========================

4/19(四)

--2012第四届中国核电行业高峰论坛在深圳举行,至13日.

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第七届亚洲天然气峰会2012在北京召开,至周五.

--决策者主办的第六届中国石化产业聚焦2012在上海召开,至周五.

*--2012中塞文化周在北京启动盛典.

4/20(五)

--国务院发展研究中心金融研究所主办的2012中国证券投资基金业年会暨机构投资者高层论坛在北京举行.

--中国总理温家宝将对冰岛、瑞典、波兰进行正式访问并出席德国汉诺威工业博览会开幕式,至27日.

4/21(六)

--2012年中国企业IPO高端峰会,至周日

--"2012年中国绿公司年会"暨2012中国绿公司百强发布典礼于2012年4月21日-23日在武汉举行.

4/23(一)

--2012年中国汽车论坛在北京召开,至24日,由中国汽车工业协会主办.

4/26(四)

--2012环渤海股权投资高峰会在青岛举行,至28日.

--决策者主办的国际桥梁大会2012在北京召开,至周五.

5/17(四)

--决策者主办的第八届中国核能国际大会2012在北京召开,至周五.

5/18(五)

--科博会2012中关村创新论坛在北京举行.

5/19(六)

--第八届金圆桌奖评选在北京举行.

5/23(三)

--科博会2012中国金融论坛在北京举行,至24日.

5/24(四)

--决策者主办的中国国际海洋油气大会2012在广州召开,至周五.

--决策者主办的第六届亚洲矿业合作论坛2012在上海召开,至周五.

5/26(六)

--第四届大连中国经济论坛在大连举行,至27日.

--第六届中国上市公司市值管理高峰论坛在北京举行.

6/7(四)

--决策者会议策划集团(CDMC Events)主办的第五届中国产业地产高层峰会在上海召开,至8日.

6/14(四)

--决策者主办的第四届中国商业飞机论坛2012在上海召开,至周五.

6/15日(五)

--第十届软交会将于6月15-18日在大连举行.

6/21(四)

--决策者主办的中国国际太阳能发展论坛2012在北京召开,至周五.

6/28(四)

--决策者主办的亚洲航运与造船行业峰会2012在上海召开,至周五.

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)