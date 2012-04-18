〔中国个股〕重庆啤酒公告乙肝疫苗临床无显着疗效,业界看淡其继续推进

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京4月18日电---中国重庆啤酒股份有限公司(600132.SS)周三公告乙型肝炎疫苗临床试验总结报告称,以一定治疗剂量疫苗单独治疗慢性乙肝时,无显着疗效;公司将就是否进行后续研究进行评估.中国证券报援引多位业内人士称,其对疫苗后续试验态度冷淡.
重庆啤酒此前曾因研发上述疫苗失败而连续跌停,并有机构投资者发起罢免董事长议案未获通过.
丹麦酿酒商嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)首席执行官韦耀国(Jorgen Buhl Rasmussen)2月表示,支持重庆啤酒董事长和公司的管理,希望重庆啤酒在生物科技研究方面尽可能做到最好.
目前嘉士伯通过旗下两家公司合计持有重庆啤酒29.71%的股份,第二大股东重啤集团持有20%股份.[ID:nSB1385764]
重庆啤酒周二收报29.97元,过去一个月累计跌幅约11.33%.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。