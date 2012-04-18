〔中国个股〕重庆啤酒公告乙肝疫苗临床无显着疗效,业界看淡其继续推进

路透北京4月18日电---中国重庆啤酒股份有限公司(600132.SS)周三公告乙型肝炎疫苗临床试验总结报告称,以一定治疗剂量疫苗单独治疗慢性乙肝时,无显着疗效;公司将就是否进行后续研究进行评估.中国证券报援引多位业内人士称,其对疫苗后续试验态度冷淡.

重庆啤酒此前曾因研发上述疫苗失败而连续跌停,并有机构投资者发起罢免董事长议案未获通过.

丹麦酿酒商嘉士伯(Carlsberg)(CARLb.CO)首席执行官韦耀国(Jorgen Buhl Rasmussen)2月表示,支持重庆啤酒董事长和公司的管理,希望重庆啤酒在生物科技研究方面尽可能做到最好.

目前嘉士伯通过旗下两家公司合计持有重庆啤酒29.71%的股份,第二大股东重啤集团持有20%股份.[ID:nSB1385764]

重庆啤酒周二收报29.97元,过去一个月累计跌幅约11.33%.(完)

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