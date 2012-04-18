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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 09:10 BJT

〔标题新闻〕IMF敦促印度维持利率不变直至高通胀趋向下行,并促其采取措施刺激经济成长

附:IMF为国际货币基金组织简称.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FHKMH]

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