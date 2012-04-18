〔全球金属〕今年全球铜供应料依然紧俏,将支撑铜价--GFMS

* 铜精矿供应紧俏将支撑铜市

* 中国和其他新兴国家是需求的关键

* 铜价今年料相对稳定

路透纽约4月17日电---全球铜精矿供应有限,2012年料使市场仍存在供应缺口,从而支撑其价格在当前水准上方,即便中国需求增长今年料进一步放缓.

周二公布的一份行业报告显示,这种结构性供应面紧俏应会限制今年铜价下行,令今年铜价维持在相对稳定的每吨8,300-8,800美元之间.周二铜价报每吨8,050美元左右.

"近几年的主要支撑因素--供应有限,尤其是铜精矿层面--仍然存在,"多位分析师在汤森路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)铜业调查中称.

GFMS估计,去年全球铜精矿产量基本持平于1,595.3万吨左右,已有一段时间的产出增长现象持续.

这种原材料的短缺限制了精炼铜的产量.GFMS估计,精炼铜产量2011年增加了3%至1,956.2万吨.

伦敦金属交易所(LME)期铜在2011年2月升至纪录高位每吨10,190美元.

即便铜价达到如此高的纪录水准,但生产商未增加生产,因为现有矿山已经高效运转,且铜产商也要应付矿石品级偏低以及劳工冲突等问题.

"这些因素之中有许多可能会压制今年铜供应增加,"调查并指出,规模较大的铜矿项目数量增加,要到2013年末才对铜市产生较大影响,而非今年.

尽管受欧债危机影响,短期消费前景没有支撑作用,但需求趋势的关键要看中国以及其他新兴经济体.

"根据我们的实地调查,加之最近公布的一些经济数据,表明中国消耗增长率今年内应会继续趋缓,"调查称.

欧洲需求减弱也将限制整体消耗增长.北美需求料升温,但不足以抵消其他地方的需求偏软状况.(完)