〔企业并购〕雀巢就收购辉瑞婴幼儿营养品部门接近达成协议--WSJ

路透4月17日电---华尔街日报周二报导称,制药商辉瑞(PFE.N)将旗下婴幼儿营养品业务出售给瑞士食品业巨头雀巢NESN.VX的交易接近达成,交易价值至少为90亿美元.

报导援引知情人士称,雀巢似乎击败了联手发起竞购的达能(DANO.PA)和美赞臣(Mead Johnson)(MJN.N),料最快下周宣布达成交易.

彭博引述消息人士报导称,达能和雀巢均递交了价值约100亿美元的最终出价.

根据该报导,一位消息人士称,达能已告知外部人士,其不大可能在竞购战中胜出,但辉瑞尝试让他们继续参与竞标.彭博称,第三个竞购方已退出争夺.

另外,一位知情人士表示,辉瑞已聘请摩根大通(JPM.N)、美银美林(BAC.N)和摩根士丹利(MS.N)为其可能实施的动物保健业务首次公开发行(IPO)提供咨询.

辉瑞去年7月公开出售其婴幼儿营养品和动物保健业务,因其考虑将重点放在核心的制药业务上.

该公司一位管理人士周二表示,尚未做出任何决定,不过辉瑞将在今年年底前做出决定.不管最终决定如何,公司希望在今年7月到明年7月之间完成交易.

关于动物保健业务,该人士称最可能的结果是进行剥离.(完)