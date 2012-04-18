版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 09:16 BJT

〔全球金市〕金价脱离一周低位,受助于西班牙成功标售公债

路透新加坡4月18日电---黄金周三持稳在每盎司1,650美元附近,自上日触及的一周低位反弹,此前西班牙公债标售成功,缓和了投资者对欧元区债务危机的担心,并给欧元支撑.

0052GMT,现货金XAU=近乎走平,报每盎司1,650.19美元,上日曾触及近1,634美元的一周低点.

美国期金GCcv1几无变动,报1,651.60美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐