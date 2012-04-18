国际原子能机构称目前不可能访问朝鲜

(本文由路透中文网编译提供)

路透维也纳4月17日电---国际原子能机构（IAEA）周二表示，在朝鲜(北韩)宣布作废与美国签署的暂停试射导弹和核试验的协议后，该机构目前不可能访问该国。

IAEA上月开始与朝鲜磋商赴该国参观事宜，但该机构4月初时表示，需要了解更多信息后，方能接受邀请前往朝鲜参观。朝鲜三年前驱逐了在该国的IAEA核查人员。

该机构发言人图杜尔（Gill Tudor）称：“鉴于这项声明（朝鲜作废与美国的协议），我们认为该机构不可能应朝鲜邀请派出代表团前往参观。”（完）