〔全球金融〕IMF总裁拉加德敦促加强银行业监管方面的合作

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二敦促全球在加强银行业监管方面增强合作,以降低金融业发生危机的风险.

拉加德称,全球经济复苏仍很脆弱,欧洲金融系统也仍然面临沉重压力.她警告决策者,不要在政策议程上遗漏了金融监管.

"我们需要金融监管来提高金融行业的安全性,让其重新服务于实体经济,"拉加德在一次有关未来金融监管的圆桌会议上表示.

"改革的动力必须维持,"拉加德又称,"这就意味着在监管方面改善并增加协作,甚至更加深入的融合."

重点应放在打破"银行与国家之间互相伤害的恶性循环",拉加德称,这意味着要提高银行资本金水平和整顿资产负债表.

拉加德引用IMF的分析称,欧盟未来需要更紧密金融整合的支持.IMF这份分析建议成立一个得到统一支持的银行决策机构,以及一家存款保险基金.(完)