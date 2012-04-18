〔全球金融〕IMF总裁拉加德敦促加强银行业监管方面的合作

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二敦促全球在加强银行业监管方面增强合作,以降低金融业发生危机的风险.
拉加德称,全球经济复苏仍很脆弱,欧洲金融系统也仍然面临沉重压力.她警告决策者,不要在政策议程上遗漏了金融监管.
"我们需要金融监管来提高金融行业的安全性,让其重新服务于实体经济,"拉加德在一次有关未来金融监管的圆桌会议上表示.
"改革的动力必须维持,"拉加德又称,"这就意味着在监管方面改善并增加协作,甚至更加深入的融合."
重点应放在打破"银行与国家之间互相伤害的恶性循环",拉加德称,这意味着要提高银行资本金水平和整顿资产负债表.
拉加德引用IMF的分析称,欧盟未来需要更紧密金融整合的支持.IMF这份分析建议成立一个得到统一支持的银行决策机构,以及一家存款保险基金.(完)
--编译 李春喜;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。