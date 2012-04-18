〔太阳能产业〕价格虽料下滑,但模组需求增长商机可期--麦肯锡

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦4月18日电---顾问公司麦肯锡周三称,太阳能企业应该将希望放在高日照地区的家用及企业需求成长.太阳能企业正面临模组价格大跌和政府补贴减少的窘境.
家用和商用大楼将推动当前10年的全球太阳能增长,因为当电力需求激增时,家用住宅及企业能够享受就地发电的好处.
"太阳能价格料将继续下滑,但销售应会增长.对于越来越多的顾客而言,太阳能电力变得符合经济考量,"麦肯锡分析师在周三发表的太阳能报告中称.
他们预计,2020年高日照地区家用和商用的太阳能需求,可能增至高达150-250吉瓦(GW),2011年全球总装机容量65吉瓦.
麦肯锡指出,第二个主要增长机遇是提供新兴市场的尖峰电力容量,如印度、巴西和中国.
这一领域的电力容量到2020年有望扩增至150-170吉瓦,因需要新建电力基础设施,以满足经济活动和人口成长的所需电力.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。