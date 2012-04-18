〔全球金属〕大型铜矿商预计上半年铜产出下降,下半年将回升

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透圣地亚哥4月17日电---矿石品位不断下降以及生产中断料在上半年削减铜供应,或推低现货铜精矿加工费(TC/RC),不过主要矿商预计2012年下半年产出将回升.
全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)以及Xstrata CopperXTA.L周二称,预计它们的铜产量将在下半年上升,因为第一季困扰生产的天气和矿石品位问题料消除.
与此同时,第一季产出下降使得供应面挑战重新成为铜市焦点,近期铜市对最大金属消费国--中国以及备受债务问题困扰的欧洲这两个地区的需求状况更为忧虑.
上海期交所监控的仓库铜库存自年初以来增长逾一倍,一定程度上激起了对需求力道的担忧.
不过力拓铜部门主管Andrew Harding称对库存增加的情况并不担心.
包括全球最大铜产商Codelco[CODEL.UL]在内的其他许多矿商亦表示,中国的需求稳健,预计2012年铜市将持续紧俏.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。