〔全球金属〕大型铜矿商预计上半年铜产出下降,下半年将回升

路透圣地亚哥4月17日电---矿石品位不断下降以及生产中断料在上半年削减铜供应,或推低现货铜精矿加工费(TC/RC),不过主要矿商预计2012年下半年产出将回升.

全球矿业巨头力拓(RIO.AX)(RIO.L)以及Xstrata CopperXTA.L周二称,预计它们的铜产量将在下半年上升,因为第一季困扰生产的天气和矿石品位问题料消除.

与此同时,第一季产出下降使得供应面挑战重新成为铜市焦点,近期铜市对最大金属消费国--中国以及备受债务问题困扰的欧洲这两个地区的需求状况更为忧虑.

上海期交所监控的仓库铜库存自年初以来增长逾一倍,一定程度上激起了对需求力道的担忧.

不过力拓铜部门主管Andrew Harding称对库存增加的情况并不担心.

包括全球最大铜产商Codelco[CODEL.UL]在内的其他许多矿商亦表示,中国的需求稳健,预计2012年铜市将持续紧俏.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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