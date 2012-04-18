〔新闻稿〕中国3月新建商品住宅价格同比下降城市达38个--统计局

(以下为中国国家统计局周三发布的3月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿)

一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有46个，持平的城市有16个，上涨的城市有8个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.2%。

（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有38个，比2月份增加了11个；持平的城市有3个，上涨的城市有29个。3月份，同比涨幅比2月份回落的城市有21个，涨幅均未超过2.1%。

二、二手住宅价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有42个，持平的城市有12个，上涨的城市有16个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.8%。

（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有49个，比2月份增加了5个；持平的城市有1个，上涨的城市有20个。3月份，同比涨幅比2月份回落的城市有15个，涨幅均未超过3.3%。(完)

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