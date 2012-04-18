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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 10:55 BJT

〔路透基点〕徐工集团首次寻求进入联贷市场,为过桥贷款融资--RLPC

路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国按营收计最大的机械制造商--徐州工程机械集团(XCMG)正在寻求一笔相当于1.6亿欧元的三年期美元贷款,为其过桥贷款融资.

据消息人士称,法国东方汇理银行负责主办这项贷款.

该贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点.在三年内以半年度等额支付偿还,宽限期为两年,平均年限为2.5年.

参与该贷款案的受邀银行,承贷3,500万美元以上将获得的全部费用为310个基点,其中先付费用175个基点;承贷2,500-3,400万美元的银行全部费用为300个基点,先付费用150个基点;承贷1,500-2,400万美元的银行全部费用为295个基点,先付费用137.5个基点;承贷500-1,400万美元的银行全部费用为290个基点,先付费用125个基点.

计划4月25日在香港进行路演.

这将是该公司首次进入联贷市场.

路透在3月末时报导,徐工集团在敲定一笔交易,投资私营德国机械制造企业Schwing.(完)

--编译 李爽; 审校 孙茉莉

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