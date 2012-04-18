〔路透基点〕徐工集团首次寻求进入联贷市场,为过桥贷款融资--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月17日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导,中国按营收计最大的机械制造商--徐州工程机械集团(XCMG)正在寻求一笔相当于1.6亿欧元的三年期美元贷款,为其过桥贷款融资.
据消息人士称,法国东方汇理银行负责主办这项贷款.
该贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点.在三年内以半年度等额支付偿还,宽限期为两年,平均年限为2.5年.
参与该贷款案的受邀银行,承贷3,500万美元以上将获得的全部费用为310个基点,其中先付费用175个基点;承贷2,500-3,400万美元的银行全部费用为300个基点,先付费用150个基点;承贷1,500-2,400万美元的银行全部费用为295个基点,先付费用137.5个基点;承贷500-1,400万美元的银行全部费用为290个基点,先付费用125个基点.
计划4月25日在香港进行路演.
这将是该公司首次进入联贷市场.
路透在3月末时报导,徐工集团在敲定一笔交易,投资私营德国机械制造企业Schwing.(完)
--编译 李爽; 审校 孙茉莉
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。