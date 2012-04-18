〔路透基点〕徐工集团首次寻求进入联贷市场,为过桥贷款融资--RLPC

该贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码240个基点.在三年内以半年度等额支付偿还,宽限期为两年,平均年限为2.5年.

参与该贷款案的受邀银行,承贷3,500万美元以上将获得的全部费用为310个基点,其中先付费用175个基点;承贷2,500-3,400万美元的银行全部费用为300个基点,先付费用150个基点;承贷1,500-2,400万美元的银行全部费用为295个基点,先付费用137.5个基点;承贷500-1,400万美元的银行全部费用为290个基点,先付费用125个基点.