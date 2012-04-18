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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 10:26 BJT

〔金属期市〕铜价上扬,因欧债担忧缓解和美国股市上涨

路透上海4月18日电---伦敦期铜周三延续涨势,之前西班牙公债标售获得不错买需,而且德国投资者信心上扬,缓解了欧债担忧.

周二可口可乐(KO.N)等美国企业公布乐观财报,而且中国第一季外商直接投资数据也令人振奋,也帮助鼓舞市场人气.

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