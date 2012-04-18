《美国个股焦点》苹果财报将遭严密审视,料引发更多短线剧烈震荡

路透旧金山4月18日电---苹果(AAPL.O)下周公布财报,届时将受到比以前更加严密的检视.日前苹果股价出现一波连续下跌,引发华尔街担忧苹果的飙涨走势或许已经动能减弱.

这家全球市值最高的公司股价遭遇五日连跌,引发市场担忧可能已经形成了可怕的泡沫,早该大幅修正.苹果股价周二逆转跌势,收涨5%.

苹果目前的挑战包括:在全球多个地区官司缠身、面临谷歌(GOOG.O)Android系统的强劲竞争、下一个突破性产品的样貌仍众说纷纭,更多心存谨慎的投资者开始重新评估部位,在下周二苹果公布财年第二季财报之前对部分持仓获利了结.

确实有理由心存谨慎:今年苹果股价大涨了近60%,飙升至644美元的高点.财报中最细微的不利迹象,或许就会引发更多获利了结.

"只要对苹果有一点失望情绪,都可能引发短线股价大跌,"Capital Advisors Growth Fund基金的联合经理Channing Smith表示."我们看好苹果长线吗?绝对是的,但随着股价己超过600美元,有人会说,'呃,这愈来愈像泡沫,预期心理或许已经失控'"

即使投资者选择先把现金停泊他处,许多人认为投资人终究会回头拥抱苹果.

多数投资者仍然看多苹果中长期,在53位华尔街投行分析师中,有45位给苹果的评级仍然为"买入"或"强力建议买入",理由包括iPhone和iPad销售强劲,及准备推出的电视与4G iPhone等新产品.

浏览苹果相关数据图表,请点选:(r.reuters.com/ben36s).

**iPhone销售料强劲**

苹果的财报料将呈现正面的短期前景.华尔街分析师平均估计,苹果上一季卖出3,000-3,500万部iPhones,约1,300万部iPads.

惊人的iPhone销量--3,704万部--占了苹果财年第一季一半以上营收,投资人原本担心苹果的巨大规模会使公司成长放缓,也因iPhone表现而化解.

"这将是有爆发性表现的一季,就像上季那样,但苹果股价已经大涨了一段,稍微削减仓位是合理的,"Wedgewood Partners首席投资官David Rolfe称.

苹果的财测是出了名的保守,但投资人指出,苹果这次可能更加谨慎,因在iPhone 4S发布之前,对iPhone新机的期待,导致当季的销售放缓.

苹果通常在夏季推出iPhone新机,去年却打破惯例,改在10月推出iPhone 4S.

据汤森路透I/B/E/S资料,苹果营收料为364.8亿美元,每股盈余(EPS)9.94美元.

Bernstein Research分析师Toni Sacconaghi在一份报告中称,实际财报可能超越上述预估,"因iPhone销售管道库存可能有所增加,且零部件成本下降使毛利率扩大."(完)