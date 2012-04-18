〔中国农业〕今年有望实现粮食"九连增",玉米或成最大粮食作物--社科院

路透北京4月18日电---中国社科院周三发布报告预测,今年中国实现粮食连续九年增产的可能性仍然存在,粮食总产量可能超过5.8亿吨.而今年玉米产量或将超过稻谷产量,成为中国最大粮食作物.

社科院是次发布的《2011-2012年:中国农村经济形势分析与预测》(简称"农村绿皮书")并预测,玉米因饲料需求和工业需求旺盛,价格可能会在高位运行.

"国家对种粮农民的补贴力度继续加大和对粮食主产区奖励补助增多等积极因素,...粮食生产能力达到5.9亿吨的水平也不能排除."绿皮书称.

去年末农业部在全国农业工作会议上宣布了今年粮食总产量超过5.25亿吨(10,500亿斤),农民收入增幅保持在7.5%以上的目标.2011年粮食总产11,424亿斤,实现半个世纪以来首次连续八年增产.

绿皮书并称,2012年农产品价格和食品价格涨势总体上继续呈现回落态势.

预计今年农产品生产价格总水平涨幅料将回落到10%左右(2011年为16.5%),全国城乡居民食品消费价格上涨幅度回落到8%左右(2011年为11.8%).

中国政府制定了今年居民消费价格指数(CPI)同比涨幅4%的目标,较去年5.4%的全年同比涨幅回落.而今年一季度CPI同比上涨3.8%.分析师普遍预计物价未来上涨趋势将得以缓和.

此前中国国家统计局公布,2011年玉米产量达创纪录的1.918亿吨.而今年两会期间,中国国家粮食局局长聂振邦称,中国不会大量进口玉米,因国内供给能够满足需求.

从历史上来看,中国一直维持着玉米自给自足的局面,但近几年来,由于需求超过了国内生产能力,该国已转变为玉米进口大国.在过去两年中,中国玉米年度进口量均维持在100万吨左右.市场普遍预计,中国未来几年料将主导全球玉米交易.(完)