修正:〔东京汇市〕日圆全面下跌,风险货币反弹

(更正:内文第七段中的"欧元兑美元最新报1.3119欧元"应为"1.3119美元")

* 企业财报乐观、西班牙标债顺利及德国数据提振人气

* 日圆在日本贸易数据及央行会议前全面下滑

* 加拿大央行措辞强硬,助推加元上涨

路透东京/悉尼4月18日电---日圆周三全面下跌,兑美元继续远离本周稍早触及的七周高位,因风险偏好重燃,令美国股市录得一个月以来最大涨幅.

可口可乐(KO.N)等公司财报乐观,西班牙顺利从债市筹资,以及德国投资者信心数据意外强劲,都提振市场信心.

美元/日圆JPY=最高涨至81.284日圆,进一步远离周一所及低点80.29;欧元/日圆EURJPY=R也升至106.55日圆,远高于周一创下的104.62附近低位.

日圆目前承压.周四即将公布日本贸易数据,预计日本3月料录得贸易逆差,此前2月为小有顺差.

另一个打击日圆的因素是,市场预期日本央行下周可能采取新的宽松举措.与之形成对比的是,市场越来越感到美国联邦储备理事会在下周会议上可能不会暗示要有新的放宽措施.

"美国经济数据强劲,似乎降低了目前进一步放宽政策的必要性.因此除非全球股市大幅下挫,否则日圆在一段时期内或都将承压."一日系银行交易员说.

虽然隔夜美股大涨支撑风险货币,但欧元仅微涨,因投资者在西班牙周四公债标售前仍持谨慎态度.欧元兑美元EUR=最新报1.3119美元,脱离高位1.3173美元.

海外市场的明显赢家是加元,因为加拿大央行意外暗示,随着国内外经济改善,该央行很可能会加息,该消息一度意外提振加元.

美元兑加元CAD=从高位1.0011加元跌至0.9886加元,令市场关注2月所及的今年低位0.9842加元.

加拿大央行一如预期维持指标利率在1%不变,但在声明中有最终将升息的明确表示,为去年7月以来首次.这促使部分交易员预期加拿大央行可能最快在明年第一季升息,而非2013年底.

"相对的利率预期应利好加元,尤其是兑商品货币,"法国巴黎银行分析师在给客户的报告中称.

特别是澳元兑加元可能进一步承压,如果下周将出炉的通胀数据支持澳洲央行在5月1日会议上降息观点的话.

澳元兑加元AUDCAD=R从1.0358加元的高点回落至1.0244,进一步远离2月峰值1.0783.澳元兑美元AUD=近乎持平于1.0400美元.

商品货币表现良好,得益于风险偏好改善.澳元兑美元AUD=D4从1.0305美元附近的低位反弹,升越1.0400.尽管市场预期央行5月1日降息,澳元似乎已在接近1.0200水准处寻获稳固支撑.

纽约 当日 今年来 2011年

0244GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3109 1.3123 -0.11 +1.27 1.2945

美元/日圆 JPY= 81.35 80.85 +0.62 +5.73 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 106.65 106.11 +0.51 +7.11 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9164 0.9149 +0.16 -2.26 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5918 1.5919 -0.01 +2.47 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9892 0.9904 -0.12 -2.95 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0387 1.0382 +0.05 +1.58 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8206 0.8210 -0.05 +5.42 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.520 83.960 +0.67 +7.48 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 66.760 66.380 +0.57 +11.58 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 129.51 128.71 +0.62 +8.35 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2656 1.2645 +0.09 -3.58 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 王丽鑫/郑茵/兰秀娟/王翔琼;审校 高琦/丁琦/白云/李爽

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