《中国债券市场每日交易备忘》--4月19日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国农业发展银行至多200亿元人民币三年期固息金融债10:00-11:00招标 浙江商业集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 北京城乡建设集团2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),北京银行及国开行主承 长江电力( 600900.SS )55亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),建设银行及农业银行主承 光明食品集团20亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),浦发银行及上海银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 农发行250亿元五年期固息金融债120406,票面利率3.89% 三胞集团8亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280053,票面利率8.08% 宣城国投10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280058,票面利率7.99% 重庆合川农村农业投资集团15亿元六年期固息债1280079,票面利率8.28% 中国石油集团100亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280101,票面利率4.50% 中国石油集团100亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1280102，票面利率4.73% 阿拉尔统众国有资产公司15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1280103,票面利率6.95% 江苏阳光集团7.5亿元三年期中票1282106,票面利率5.86% 华能集团50亿元9个月期超短期融资券011208001,票面利率4.18% 天津航空5亿元一年期短融041269007,票面利率7.80% 华能国际( 600011.SS )( 0902.HK )50亿元一年期短融041254015,票面利率4.41% 宝钢集团新疆八一钢铁公司17.5亿元一年期短融041251010,票面利率5.22% 华侨城集团20亿元一年期短融041254017,票面利率4.41% 江苏阳光集团7.5亿元三年期中票1282106,票面利率5.86% ============================================================================== 三、缴款: 仙琚制药( 002332.SZ )2亿元一年期短融041250818,票面利率5.92% 江苏扬农化工集团3亿元一年期短融041252014,票面利率6.05% 烟台万华10亿元五年期中票 河南投资集团15亿元五年期中票 粤海控股15亿元五年期中票 中国重汽集团5.9亿元五年期中票 安阳投资集团10亿元7年期固息债1280109,票面利率8.00% ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行200亿元10年期固息金融债020203到期兑付,票面利率2.85% 国开行200亿元五年期固息金融债070204到期兑付,票面利率3.56% 重庆开发投资公司10亿元10年期固息债068017付息,票面利率4.00% 国开行200亿元五年期浮息(一年定存基准)金融债110225付息,基本利差0.65% 国开行100亿元10年期固息金融债110226付息,票面利率4.44% 国开行100亿元10年期浮息(三个月shibor基准)金融债110227付息,基本利差-0.35% 新疆广汇实业投资集团16亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180082付息,票面利率5.83% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国人民银行相关负责人称,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购 操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应. [ID:nSB1497708] --为缓解民营企业融资难,中国正不断拓宽其融资渠道.中国证券报周四报导,红豆集团有限 公司近期将在银行间市场发行私募债,成为国内首家发行私募债的民营企业.[ID:nSB1497668] --中国住房和城乡建设部副部长齐骥表示,尽管当前一线城市房价开始松动,但部分城市房 价依然处于高位,同时一些未实施住房限购措施的二、三线城市购买需求仍然比较旺盛. [ID:nSB1497650] --监管部门有关负责人日前表示,未来或放开证券公司新设营业网点,并在合规前提下放开 非现场受理柜台业务,允许证券公司销售更多种类金融产品. --国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%) ==============================================================================(完) --整理 冉莹/刘昕; 审校 边竞