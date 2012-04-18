〔全球经济〕IMF称日本或需采取更多货币刺激举措,以尽快摆脱通缩

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,日本或须加大向经济注入资金,以抗击通缩疲态.
IMF在一份关于全球前景的报告中指出,"考虑到极低的国内通胀压力,日本或需采取进一步货币宽松举措."
在该报告中,IMF将日本今年经济成长预估调升至2%,受震后重建因素提振.
但IMF表示,尽管经济成长,但今年物价可能持稳.2013年物价料仍将持平.去年,日本物价下降0.3%.
"进一步的货币宽松举措有助于增强经济成长前景,现有资产购买计划或需扩大,从而加速摆脱通缩,"IMF称.
IMF并在报告中敦促日本控制预算赤字,表示政府需拿出令人信服的计划,将该国债务纳入下降通道.
IMF称,日本和美国的大规模债务负担对全球经济有影响.若没有可靠的债务计划,两国将面临失去债权人信任的风险.
这将极大地转变金融市场运作方式,IMF认为这"会引发全球债市严重动荡,并可能对全球产出有重大影响."(完)
--编译 石冠兰; 审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。