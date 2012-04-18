〔全球经济〕IMF称日本或需采取更多货币刺激举措,以尽快摆脱通缩

路透华盛顿4月17日电---国际货币基金组织(IMF)周二警告称,日本或须加大向经济注入资金,以抗击通缩疲态.

IMF在一份关于全球前景的报告中指出,"考虑到极低的国内通胀压力,日本或需采取进一步货币宽松举措."

在该报告中,IMF将日本今年经济成长预估调升至2%,受震后重建因素提振.

但IMF表示,尽管经济成长,但今年物价可能持稳.2013年物价料仍将持平.去年,日本物价下降0.3%.

"进一步的货币宽松举措有助于增强经济成长前景,现有资产购买计划或需扩大,从而加速摆脱通缩,"IMF称.

IMF并在报告中敦促日本控制预算赤字,表示政府需拿出令人信服的计划,将该国债务纳入下降通道.

IMF称,日本和美国的大规模债务负担对全球经济有影响.若没有可靠的债务计划,两国将面临失去债权人信任的风险.

这将极大地转变金融市场运作方式,IMF认为这"会引发全球债市严重动荡,并可能对全球产出有重大影响."(完)