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亚洲 | 2012年 4月 19日 星期四 08:09 BJT

****主要国家经济指标预测--4月19日****

路透4月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月19日(四)

0800 意大利工业订单(较前月) 2月 -- -7.4%

(较上年同期) -- -5.6%

工业销售(较前月) -- -4.9%

(较上年同期) -- -4.4%

1400 欧元区消费者信心指数 4月 -- 负19

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 37 38

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.85

续请失业金人数(万人) 4月7日当周 328 325.1

1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.7%

1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 462 459

1400 美国成屋销售变动率 3月 +0.4% -0.9%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 12.0 12.5

2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 -- 1.01

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月18日(三)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 2月 赤字59 --

(经季节调整)(亿欧元) 赤字13 --

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 2月 流入128亿 --

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 4月 0-9-0

(维持量化宽松规模-提高规模) --

0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 增加0.36 增加0.7

按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

截止2月的三个月 8.3% 8.4%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 2.1 --

1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 725.4 --

再融资指数 3,936.3 --

2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 0.5% +0.6%

(较上年同期) +1.6% +1.6%

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 4月 +1 --

2350 日本贸易收支(亿日圆) 3月 逆差826 逆差2,200

出口(较上年同期) +5.9% 持平

进口(较上年同期) +10.5% +6.5% (完)

--整理 洪曦/王洋; 审校 蔡美珍

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