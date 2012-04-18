〔路透基点〕十家银行签署嘉一香14.4亿台币联贷案--RLPC

路透香港4月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,10家银行在3月27日签署协议,为嘉一香食品有限公司承贷14.4亿台币五年期贷款,这是该公司首次进行联贷.该交易的原定目标是12亿台币.

统筹主办行和额度分配行台湾企银承贷2.27亿台币.全部费用最高172.7个基点,先付费用20个基点.

九家参与行包括京城商业银行(1.9亿台币)、农业金库(1.9亿台币)、台中商业银行(1.9亿台币)、第一商业银行(1.26亿台币)、万泰银行(1.26亿台币)、永丰银行(1.26亿台币)、彰化银行(0.95亿台币)、台湾合作金库银行(0.95亿台币)和华南银行(0.75亿台币).

承贷2-2.99亿台币的参与行获得的全部费用为168.7个基点,先付费用为8个基点,承贷1-1.99亿台币的参与行获得全部费用为167.7个基点,先付费用为5个基点.

该贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码166个基点.

此项贷款分九年按半年度等额还款偿付,宽限期为一年,平均年限为三年.

所得资金用于资本支出,运营资本和再融资.(完)