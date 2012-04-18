〔路透基点〕十家银行签署嘉一香14.4亿台币联贷案--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港4月18日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导,10家银行在3月27日签署协议,为嘉一香食品有限公司承贷14.4亿台币五年期贷款,这是该公司首次进行联贷.该交易的原定目标是12亿台币.
统筹主办行和额度分配行台湾企银承贷2.27亿台币.全部费用最高172.7个基点,先付费用20个基点.
九家参与行包括京城商业银行(1.9亿台币)、农业金库(1.9亿台币)、台中商业银行(1.9亿台币)、第一商业银行(1.26亿台币)、万泰银行(1.26亿台币)、永丰银行(1.26亿台币)、彰化银行(0.95亿台币)、台湾合作金库银行(0.95亿台币)和华南银行(0.75亿台币).
承贷2-2.99亿台币的参与行获得的全部费用为168.7个基点,先付费用为8个基点,承贷1-1.99亿台币的参与行获得全部费用为167.7个基点,先付费用为5个基点.
该贷款利率为较一年期邮政储蓄利率加码166个基点.
此项贷款分九年按半年度等额还款偿付,宽限期为一年,平均年限为三年.
所得资金用于资本支出,运营资本和再融资.(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。