〔中国钢铁〕一季度行业亏损逾10亿,3月扭亏不改需求与成本"双压"困境(更新版)

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* 一季度钢铁行业录得亏损逾10亿元,但3月盈利

* 后期行业提高经济效益难度仍大

* 市场需求减弱格局没有改变,仍需严控产量

路透北京4月18日电---中国钢铁行业今年仍将面临严峻形势.需求减弱、钢材生产成本上升,已经使行业一季度录得亏损逾10亿元人民币,尽管3月实现扭亏转盈,但后期提高经济效益的难度仍然很大.

中国钢铁工业协会周三称,由于固定资产投资和用钢行业增速回落,国内钢铁需求减弱的格局没有改变;此外,钢铁库存仍处高位令价格承压,另一方面原燃材料价格不断上涨,企业成本上升压力仍然较大.

"中国钢铁发展面临困难,要做好较长时间面临发展困难的准备.3月当月不亏损,上半年争取全行业盈利,我们要应对困难,争取好的结果,要走出困境,还是有信心的."中钢协秘书长张长富在发布会上表示.

他并称,一季度中国钢铁行业利润为亏损10.34亿元,去年同期为盈利258亿元;但3月当月企业盈利20.84亿元.

中钢协新闻稿亦明确表示,"目前,效益是企业和行业2012年最突出的问题,'保盈利'是最重要的奋斗目标."

中钢协分析称,粗钢表观消费量实际负增长,钢铁市场不确定因素增加.如果粗钢产量继续呈上升态势,一旦国际市场发生变化,必然对国内市场带来较大压力.

与此同时,钢铁行业仍然面临着不小的成本压力,这包括铁矿石、煤炭、电力等钢铁生产用原燃材料价格不断上涨,企业筹资困难,人工成本呈上升趋势,企业加大对节能、环保等方面投入,运行成本增加等.

今年一季度,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为16,592万吨、17,422万吨和22,246万吨,分别同比增长3.2%、2.5%和6.5%.

**控制产量仍很重要**

一季度处于钢材消费淡季,加上库存较多、钢材贸易企业和用户对市场预期不乐观,钢材市场需求不旺,钢材价格一直处于低位,3月末时价格略有回升.

但中钢协提出警示,钢铁行业不能看到3月钢材日产量达到198.65万吨,相当于年产7.25亿吨的水平,并且钢材价格略有回升就盲目乐观.目前钢材库存仍处高位,控制产量仍不能放松.

"目前的价格回升只是前期合理控制产量取得的阶段性成果,并不是市场需求增长拉动,支撑作用很微弱.如果产量释放过快,很容易引起库存上升,价格下跌."张长富称.

中钢协数据显示,3月末钢材库存环比小幅下降5.55%,但同年初相比,钢材库存增加499万吨,增幅达38.66%.

对于行业面临的严峻形势,张长富并强调这是行业整合的良机,"我非常主张在严酷的市场环境下,通过市场的力量来大浪淘沙,通过严峻市场形势,真正淘汰出局.不是特指民营国营,只有优胜劣汰."

中钢协并透露,中国铁矿石现货交易平台计划于今年5月上线运行,力拓(RIO.AX)(RIO.L)、巴西淡水河谷(VALE5.SA)、FMG(FMG.AX)等矿山企业均已加入该现货交易平台,而与必和必拓(BHP.AX)的会谈也已结束,4月19日就会签署协议.(完)