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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 11:17 BJT

〔日本债市〕公债价格下跌,因欧洲担忧减退

路透东京4月18日电---日本公债价格周三下滑,因有关欧元区债务危机的担忧减弱,令投资者风险偏好上升,且收益率(殖利率)本周在低位徘徊后,出现一些获利了结.

西班牙周二标售12个月和18个月期国库券,吸引当地银行的强劲需求,缓解对该国再融资能力的担忧.

日本债市波动较小,市场预期日本央行最早将在4月27日的下次会议上进一步放松政策,这继续支撑债市.

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