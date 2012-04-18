《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日(II)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**证券时报**
--中国土地勘测规划院地价所所长赵松表示,一季度,土地市场已初步显示出量价齐跌的迹象.预计二季度,市场严调预期仍将蔓延,商服和住宅等房地产用地价格将进入低速增长或负增长时期.
**国际商报**
--巴西发展工业外贸部外贸秘书处日前发布公告,决定对进口自南非、德国、中国、韩国、美国、芬兰、中国台北和越南的平扎奥氏体304(304、304L和304H)不锈钢和冷轧铁素体430不锈钢(厚度大于等于0.35mm小于4.75mm)产品发起反倾销调查.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 康熙泽/冉莹; 审校 黄凯
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。