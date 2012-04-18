《中国报摘》--其他报纸重要消息4月18日(II)

**证券时报**

--中国土地勘测规划院地价所所长赵松表示,一季度,土地市场已初步显示出量价齐跌的迹象.预计二季度,市场严调预期仍将蔓延,商服和住宅等房地产用地价格将进入低速增长或负增长时期.

**国际商报**

--巴西发展工业外贸部外贸秘书处日前发布公告,决定对进口自南非、德国、中国、韩国、美国、芬兰、中国台北和越南的平扎奥氏体304(304、304L和304H)不锈钢和冷轧铁素体430不锈钢(厚度大于等于0.35mm小于4.75mm)产品发起反倾销调查.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 康熙泽/冉莹; 审校 黄凯

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]